Tiro a segno, Europei junior 2022: Anna Schiavon e Danilo Dennis Sollazzo di bronzo nella carabina 3 posizioni! (Di sabato 10 settembre 2022) Continuano gli Europei di Tiro a segno, in corso a Wroc?aw, in Polonia: quarta giornata di gare riservate agli juniores, con l'Italia che conquista una medaglia di bronzo ed un quinto posto nella prova a coppie miste della carabina 3 posizioni 50 metri. nella finale per il bronzo Italia 1, composta da Anna Schiavon e Danilo Dennis Sollazzo, è vittoriosa in rimonta su Serbia 1, formata da Alexsandra Havran e Marko Ivanovic, per 16-12. Gli azzurrini risalgono dal 6-12 vincendo le ultime cinque serie e conquistano così i dieci punti necessari per concretizzare la bella rimonta. Medesimo punteggio di 16-12, con annessa rimonta dall'8-12, ...

