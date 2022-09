Sampdoria-Milan, la probabile formazione rossonera: Kjaer e Origi dal 1? (Di sabato 10 settembre 2022) La probabile formazione del Milan in vista della partita contro la Sampdoria, valida per la 6^ giornata di Serie A. Kjaer e Origi titolari Leggi su pianetamilan (Di sabato 10 settembre 2022) Ladelin vista della partita contro la, valida per la 6^ giornata di Serie A.titolari

IsmaelBennacer : ?? Sampdoria - AC Milan ?? Stadio Luigi Ferraris ? 20h45 #ForzaMilan ???? - persemprecalcio : ?? Oggi alle 20:45 andrà in diretta il match tra #Sampdoria e #Milan, partita valevole per la sesta giornata della… - qnazionale : Sampdoria-Milan: dove vederla in tv e probabili formazioni - OranTarik1 : RT @IsmaelBennacer: ?? Sampdoria - AC Milan ?? Stadio Luigi Ferraris ? 20h45 #ForzaMilan ???? - Pall_Gonfiato : #Sampdoria #Milan le probabili formazioni -