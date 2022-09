Roma | usa le patenti delle amiche postate su Fb per rubare le auto del car sharing | 28enne a processo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 settembre 2022) Ha visto le fotoappena conseguite dalle suee non ha resistito. Ha preso i loro dati e, con quelli, ha noleggiatoEnjoy per poi rubarle. E, quando le vetture non venivano riconsegnate alla società di car, ad essere accusate di furto sono state le due ragazze, che invece non sapevano assolutamente nulla del noleggio. Questo, almeno, quanto ricostruito dall’accusa nei confronti di undi, Bruno D. F., difeso dall’avvocato penalista Federico Sciullo. Leggi anche: Uomo armato al Don Bosco, un video ricostruisce l’accaduto: così la Polizia ha fermato il 58enne in fuga per il quartiere con la pistola (a gas) L’accusa Secondo quanto ricostruito dall’accusa, il giovane avrebbe usato i dati di due ...