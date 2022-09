Parla la mamma di Giuseppe Fusella: “Mio figlio ucciso per sbaglio, ora voglio giustizia” (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPortici (Na) – Giovane, sorridente, sportivo, con il sogno della divisa. Così il ricordo di Giuseppe Fusella, 26 anni, di Portici ucciso “per sbaglio” con l’amico Tullio nella notte tra il 28 e 29 ottobre 2021 rivive nelle parole della madre Immacolata Esposito. A circa un anno di distanza da quel drammatico evento, la donna Parla con l’ANSA. “Mi aspetto che sia fatta giustizia, confido nella magistratura“, dice nella sua casa di Portici con accanto il marito Sandro. “Perdere un figlio a 26 anni e sopratutto senza un perché è la cosa più brutta che possa accadere. Non lo auguro a nessuno.Dobbiamo elaborare la perdita ma anche il modo in cui ci è stato strappato. Sono molto determinata ad avere giustizia e lo farò in suo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPortici (Na) – Giovane, sorridente, sportivo, con il sogno della divisa. Così il ricordo di, 26 anni, di Portici“per” con l’amico Tullio nella notte tra il 28 e 29 ottobre 2021 rivive nelle parole della madre Immacolata Esposito. A circa un anno di distanza da quel drammatico evento, la donnacon l’ANSA. “Mi aspetto che sia fatta, confido nella magistratura“, dice nella sua casa di Portici con accanto il marito Sandro. “Perdere una 26 anni e sopratutto senza un perché è la cosa più brutta che possa accadere. Non lo auguro a nessuno.Dobbiamo elaborare la perdita ma anche il modo in cui ci è stato strappato. Sono molto determinata ad averee lo farò in suo ...

