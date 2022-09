L'Italia batte 3-0 la Slovenia e va in finale ai mondiali (Di sabato 10 settembre 2022) AGI - L'Italvolley maschile torna in finale ai mondiali dopo 24 anni. La squadra di Fefè De Giorgi schianta con un netto 3-0 (25-21, 25-22, 25-21) la Slovenia e domani sfiderà la Polonia nell'atto conclusivo per l'oro. È medaglia assicurata per Giannelli e compagni che si confermano dopo la splendida impresa con la Francia e gestiscono con autorità la propria semifinale, cominciata in ritardo per via della lunga battaglia vinta dai polacchi contro il Brasile al tie-break. "E' incredibile, pensavamo fosse impossibile battere per 3-0 la Slovenia. Non sappiamo ancora come, ma abbiamo vinto. Ho molti amici nella Nazionale slovena e li rispetto molto, ma sono felice per questa finale" ha detto Simone Giannelli, capitano dell'Italvolley. "Siamo una grande squadra - ha ... Leggi su agi (Di sabato 10 settembre 2022) AGI - L'Italvolley maschile torna inaidopo 24 anni. La squadra di Fefè De Giorgi schianta con un netto 3-0 (25-21, 25-22, 25-21) lae domani sfiderà la Polonia nell'atto conclusivo per l'oro. È medaglia assicurata per Giannelli e compagni che si confermano dopo la splendida impresa con la Francia e gestiscono con autorità la propria semi, cominciata in ritardo per via della lunga battaglia vinta dai polacchi contro il Brasile al tie-break. "E' incredibile, pensavamo fosse impossibilere per 3-0 la. Non sappiamo ancora come, ma abbiamo vinto. Ho molti amici nella Nazionale slovena e li rispetto molto, ma sono felice per questa" ha detto Simone Giannelli, capitano dell'Italvolley. "Siamo una grande squadra - ha ...

