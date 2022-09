roncellamare : Che meraviglia il tuo Jova Beach Party Lorenzo! Bello il filmato, bellissime anche le foto! È stato bello farne par… - andrea516188 : RT @TheResolutor: Al mio arrivo al Jova beach party annunciano un ospite sul palco, Gimbo Tamberi. Mancano giusto la Pellegrini e Westbrook… - zazoomblog : Jova Beach: il produttore la terza edizione? Perché no - #Beach: #produttore #terza #edizione? - leggoit : Jova beach party, Barbara D'Urso super ospite: look da ragazzina per la conduttrice - SickBoy1987 : @TheResolutor Ma che cazzo vai al Jova beach party -

Sole cocente, musica, folla, urla, selfie: alparty l'atmosfera è caldissima già dal primo pomeriggio. L'aeroporto di Bresso ha aperto le porte alle 14.30 accogliendo i Jovanotti lovers di ...Una terza edizione delParty "Non se n'è ancora parlato, è una decisione che spetta all'artista. Per quello che mi riguarda, perché no". A dirlo è l'organizzatore e produttore delParty, Maurizio ...Una terza edizione del Jova Beach Party "Non se n'è ancora parlato, è una decisione che spetta all'artista. Per quello che mi riguarda, perché no". (ANSA) ...Il corridore di Taino e quello della Eolo-Kometa nell'elenco reso noto durante il Jova Beach Party di Bresso. La corsa il 25 settembre in Australia ...