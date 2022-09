Impatto inevitabile, Fabio scivola dalla moto e il camionista non può fare niente: morto a 18 anni (Di sabato 10 settembre 2022) Sono state fatali le conseguenze di un incidente per un ragazzo di 18 anni. Era in sella alla sua moto a Rimini sulla via Emilia all’altezza di Santa Giustina in direzione di Santarcangelo di Romagna: probabilmente dopo un sorpasso azzardato ha urtato una vettura in coda per poi finire nella corsia opposta finendo contro un camion. Il 18enne che ha perso la vita si chiamava Fabio Marceddu: nonostante l’autista abbia provato a frenare, ma l’Impatto è stato inevitabile. Fabio Marceddu è stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena, ma le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito: è morto poche ore dopo. Il ragazzo è caduto sull’asfalto dopo il contatto con una macchina, quindi è finito sotto le ruote di un camion che proveniva dalla ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 settembre 2022) Sono state fatali le conseguenze di un incidente per un ragazzo di 18. Era in sella alla suaa Rimini sulla via Emilia all’altezza di Santa Giustina in direzione di Santarcangelo di Romagna: probabilmente dopo un sorpasso azzardato ha urtato una vettura in coda per poi finire nella corsia opposta finendo contro un camion. Il 18enne che ha perso la vita si chiamavaMarceddu: nonostante l’autista abbia provato a frenare, ma l’è statoMarceddu è stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena, ma le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito: èpoche ore dopo. Il ragazzo è caduto sull’asfalto dopo il contatto con una macchina, quindi è finito sotto le ruote di un camion che proveniva...

