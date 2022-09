Il primo tg italiano andava in onda 70 anni fa. Dentro, un’accorta strategia dell’omissione (Di sabato 10 settembre 2022) Nasceva il 10 settembre del 1952, or sono 70 anni, il primo tg italiano. Sperimentale ancora, irradiato solo ad una piccola parte del paese, insomma il neonato stava qualche tempo nell’incubatrice prima di potere affrontare pienamente la vita. Quando nacque andava tre volte a settimana mandando in onda qualche scarno filmato su notizie non sempre freschissime e quando non c’era il video si ricorreva alle foto. In quello del 10 settembre del ’52 la scaletta dei servizi fu questa: la regata storica di Venezia svoltasi qualche giorno prima, il funerale del conte Sforza, le elezioni in America, poi un servizio sulla corrida e infine la chiusura con la vittoria del pilota Alberto Ascari nel Gran premio di Monza. Il giorno dopo ci fu la replica. Solo dal 3 gennaio del 1954 il tg sarebbe diventato quotidiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Nasceva il 10 settembre del 1952, or sono 70, iltg. Sperimentale ancora, irradiato solo ad una piccola parte del paese, insomma il neonato stava qualche tempo nell’incubatrice prima di potere affrontare pienamente la vita. Quando nacquetre volte a settimana mandando inqualche scarno filmato su notizie non sempre freschissime e quando non c’era il video si ricorreva alle foto. In quello del 10 settembre del ’52 la scaletta dei servizi fu questa: la regata storica di Venezia svoltasi qualche giorno prima, il funerale del conte Sforza, le elezioni in America, poi un servizio sulla corrida e infine la chiusura con la vittoria del pilota Alberto Ascari nel Gran premio di Monza. Il giorno dopo ci fu la replica. Solo dal 3 gennaio del 1954 il tg sarebbe diventato quotidiano ...

