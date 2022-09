Il Barcellona vince anche a Cadice. Malore per un tifoso, gara sospesa a lungo (Di sabato 10 settembre 2022) Cadice (SPAGNA) - Balzo in vetta alla classifica per il Barça , che a tre giorni dal big match di Champions League con il Bayern Monaco , rovina la festa alla cenerentola Cadice , che proprio oggi ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 settembre 2022)(SPAGNA) - Balzo in vetta alla classifica per il Barça , che a tre giorni dal big match di Champions League con il Bayern Monaco , rovina la festa alla cenerentola, che proprio oggi ...

sportli26181512 : Il Barcellona vince anche a Cadice. Malore per un tifoso, gara sospesa a lungo: Quarta vittoria di Liga consecutiva… - internewsit : Barcellona vince 0-4 in casa del Cadice ma che paura sugli spalti! - - 85narutero : @PreenceOfSaigon @calcioinglese 4) Dopo Barcellona puntualmente ha fallito in Europa nn mi invento nulla 5) ultimi… - 85narutero : @PreenceOfSaigon @calcioinglese 1) Le regole erano quelle quindi Eliminato 2) Ci mancherebbe che nn vince in patria… - non_si_vince : Stamattina c'era quello che Parigi, Londra o Barcellona non gli dicono niente. Stasera quello che si lamenta dei tw… -