F1 | Max Verstappen | “Domani sarà una bella battaglia | andremo più forti”

(Di sabato 10 settembre 2022) La terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2022 di Formula 1, in mattinata, aveva dato fiducia a Max, in ripresa rispetto alla giornata di ieri; consapevole di dover scontare le cinque posizioni di penalità in griglia, l’olandese era a caccia della pole position. Tuttavia, Charles Leclerc ha realizzato un gran tempo conquistando la pole davanti ai propri tifosi, a casa nostra, a Monza;deve così accontentarsi del secondo tempo (cui, ribadiamo, va aggiunta la penalità: partirà dunque dalla settima posizione). Ecco le dichiarazioni dell’olandese rilasciate a caldo ai microfoni della Formula 1 al termine delle qualifiche: “Peccato, ci siamo andati vicini. Abbiamo scelto di avere più carico aerodinamico per questo weekend e, nel giro secco, non era l’assetto migliore;, però, dovremmo andare più ...