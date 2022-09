Carlo III è stato proclamato re | prima volta in diretta tv Nella sala del trono atteso il giuramento

vaticannews_it : #PapaFrancesco ricorda Elisabetta II, il suo instancabile servizio al bene e assicura preghiere per la Regina e per… - Agenzia_Ansa : L'annuncio della morte di Elisabetta II arriva con una nota di Buckingham Palace: 'Sua Maestà è morta pacificamente… - Agenzia_Ansa : Nel suo primo discorso alla Nazione re Carlo III ha dedicato un commosso ricordo della madre, ha ringraziato 'l'ado… - fabriziomico : Carlo III che, anche dopo il quadretto di fronte a Buckingham Palace e dopo il discorso di ieri sera, annuncia nuov… - _lenny97 : RT @ultimoranet: Uk ????, Carlo III formalmente proclamato re ?? @ultimoranet -

è stato proclamato stamattina formalmente re negli appartamenti di St James, nel complesso di Buckingham Palace, dall'Accession Council, istituzione chiamata a certificare nel Regno Unito la ...11.18 UK,proclamato re formalmenteè stato proclamato re del Regno Unito formalmente dall''Accession Council, al St. James's Palace,residenza reale nel complesso di Buckingham Palace. E' la ...Dopo la dichiarazione tutti i presenti hanno sottoscritto la proclamazione. È la prima parte della cerimonia. Re Carlo III oggi incontrerà i ministri del nuovo governo guidato da Liz Truss. Lo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...