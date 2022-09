Carfagna | “Rivendico il lavoro fatto in questi diciotto mesi di governo per il sud”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 10 settembre 2022) di Erika Noschese Non risponde agli attacchi di Forza Italia, non in maniera diretta almeno, ma ribadisce le ragioni che l’hanno spinta ad entrare ad Azione Mara. La ministra per il sud ieri hatappa a Salerno in occasione dell’incontro organizzato dal Terzo Polo per la presentazione dei candidati ed è stata accolta da un lungo applauso, tra cittadini che si complimentavano e altri che chiedevano foto. “Io faccio campagna elettorale a testa alta, rivendicando quantoindi. Mi sarebbe stato difficile farlo in un partito che ha sfiduciato Draghi senza una ragione comprensibile ma solo peroni di sabotaggio perché Conte non ce la faceva più a vedere Draghi al suo posto e perché bisognava garantire a ...