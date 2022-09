Bologna, Thiago Motta arrivato in città: domani assisterà al match con la Fiorentina (Di sabato 10 settembre 2022) Il nuovo allenatore del Bologna Thiago Motta è arrivato in città: il tecnico domani osserverà la gara dalla partita. Nelle prossime ore la firma Thiago Motta è arrivato questa mattina Bologna per firmare il suo contratto che a partire da lunedì lo legherà al club felsineo. domani l’allenatore ex Genoa e Spezia sarà al Dall’Ara per la gara contro la Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Il nuovo allenatore delin: il tecnicoosserverà la gara dalla partita. Nelle prossime ore la firmaquesta mattinaper firmare il suo contratto che a partire da lunedì lo legherà al club felsineo.l’allenatore ex Genoa e Spezia sarà al Dall’Ara per la gara contro la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

