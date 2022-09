Basket, Europei 2022: la Serbia fa paura. Jokic immarcabile, Micic e Kalinic spine nel fianco (Di sabato 10 settembre 2022) Continuano incessanti i confronti in questi anni tra Italia e Serbia. E gli azzurri, in più di un’occasione, hanno dato fastidio alla squadra ora allenata da Svetislav Pesic, uno che dalle nostre parti è stato (a Roma dal gennaio del 2005 alla fine della stagione 2005-2006). C’è però un fattore importante: i serbi non sono solo favoriti, ma hanno anche un roster di grande qualità, sebbene sia costretto a fare a meno di Nemanja Nedovic che il suo Europeo l’ha finito. La superstar è ovviamente Nikola Jokic, MVP di tutta la NBA nelle annate 2020-2021 e 2021-2022. Un centro come praticamente non ne esistono, un autentico passatore di livello incastonato nel corpo di un uomo davvero dominante, che in questa rassegna continentale ha già fatto capire di essere in una forma adeguata al contesto. 19.6 punti di media, 68.4% totale dal campo, ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Continuano incessanti i confronti in questi anni tra Italia e. E gli azzurri, in più di un’occasione, hanno dato fastidio alla squadra ora allenata da Svetislav Pesic, uno che dalle nostre parti è stato (a Roma dal gennaio del 2005 alla fine della stagione 2005-2006). C’è però un fattore importante: i serbi non sono solo favoriti, ma hanno anche un roster di grande qualità, sebbene sia costretto a fare a meno di Nemanja Nedovic che il suo Europeo l’ha finito. La superstar è ovviamente Nikola, MVP di tutta la NBA nelle annate 2020-2021 e 2021-. Un centro come praticamente non ne esistono, un autentico passatore di livello incastonato nel corpo di un uomo davvero dominante, che in questa rassegna continentale ha già fatto capire di essere in una forma adeguata al contesto. 19.6 punti di media, 68.4% totale dal campo, ...

