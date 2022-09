Basket, Europei 2022: la Germania vola, poi si addormenta, ma batte il Montenegro e va ai quarti (Di sabato 10 settembre 2022) Vittoria per certi versi sofferta della Germania nel terzo ottavo di finale di giornata agli Europei 2022. La formazione allenata da Gordon Herbert, in verità, gioca una grande prima metà di gara, ma nella seconda permette una clamorosa rimonta ai montenegrini che, per poco, non la concretizzano. Finisce 85-79 con 22 punti di Dennis Schröder e 14 di Franz Wagner e Maodo Lo da una parte, 25 del miglior Kendrick Perry della rassegna e 22 di Bojan Dubljevic dall’altra. L’11-0 di parziale iniziale della formazione tedesca ha un nome e anche un cognome: Dennis Schröder. I suoi canestri, il suo estro e il suo modo di trovare i compagni fanno sì che le cose si mettano immediatamente bene. Arriva però il controparziale montenegrino di 0-8 con Perry, Simonovic e Mihailovic. Inevitabilmente, i tedeschi ripagano con identica moneta: 19-10 per ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Vittoria per certi versi sofferta dellanel terzo ottavo di finale di giornata agli. La formazione allenata da Gordon Herbert, in verità, gioca una grande prima metà di gara, ma nella seconda permette una clamorosa rimonta ai montenegrini che, per poco, non la concretizzano. Finisce 85-79 con 22 punti di Dennis Schröder e 14 di Franz Wagner e Maodo Lo da una parte, 25 del miglior Kendrick Perry della rassegna e 22 di Bojan Dubljevic dall’altra. L’11-0 di parziale iniziale della formazione tedesca ha un nome e anche un cognome: Dennis Schröder. I suoi canestri, il suo estro e il suo modo di trovare i compagni fanno sì che le cose si mettano immediatamente bene. Arriva però il controparziale montenegrino di 0-8 con Perry, Simonovic e Mihailovic. Inevitabilmente, i tedeschi ripagano con identica moneta: 19-10 per ...

