“Urgentissimo” Anche Mattarella perde la calma con l' Europa

(Di venerdì 9 settembre 2022) Sergioalza la voce sulla crisi dell'energia che si è abbattuta sull'Italia e l'intera. Il presidente della Repubblica, in conferenza stampa congiunta con Stevo Pendarovsk, presidente della Repubblica della Macedonia del Nord, ha mandato un messaggio ai paesi membri dell'Ue nel giorno del Consiglio straordinario Energia: “L'Italia ha già proposto da quattro mesi all'Ue il tetto al prezzo del gas, che adesso alcuni altri Paesi cominciano a comprendere necessario. Se fosse stato adottato quando l'Italia l'ha proposto quattro mesi fa avremmo evitato alcune delle conseguenze di rincaro dell'energia. Èprocedere superando le ultime resistenze che ci sono nell'Unione perché questo significa mettere le famiglie e le imprese al riparo dalle speculazioni politiche e finanziarie”. A parlare al termine della ...

