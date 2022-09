UFFICIALE Stop del campionato anche in Scozia per la morte di Elisabetta II (Di venerdì 9 settembre 2022) anche la Federazione scozzese ha deciso di fermare i campionati per la morte della Regina Elisabetta II Dopo la Premier League inglese, anche la Scozia ha deciso di fermare i campionati per la morte della Regina Elisabetta II. L’annuncio tramite un comunicato UFFICIALE della FA scozzese. L’ANNUNCIO – «Le leghe scozzese FA, SPFL, SWPL e Highland & Lowland hanno concordato che tutte le partite di calcio professionistico saranno rinviate questo fine settimana in segno di rispetto dopo la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II». NEWS The Scottish FA, SPFL, SWPL and Highland & Lowland Leagues have agreed that all professional football matches will be postponed this weekend as a mark of respect ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022)la Federazione scozzese ha deciso di fermare i campionati per ladella ReginaII Dopo la Premier League inglese,laha deciso di fermare i campionati per ladella ReginaII. L’annuncio tramite un comunicatodella FA scozzese. L’ANNUNCIO – «Le leghe scozzese FA, SPFL, SWPL e Highland & Lowland hanno concordato che tutte le partite di calcio professionistico saranno rinviate questo fine settimana in segno di rispetto dopo ladi Sua Maestà la ReginaII». NEWS The Scottish FA, SPFL, SWPL and Highland & Lowland Leagues have agreed that all professional football matches will be postponed this weekend as a mark of respect ...

