Traffico Roma del 09-09-2022 ore 18:00 (Di venerdì 9 settembre 2022) Luceverde Roma e ritrovati in studio Tiziana rimondi restano problemi a nord di Roma per lavori sulla Cassia Veientana Ci sono code all'altezza del raccordo anulare nelle due direzioni Attenzione In quanto al km 2 è avvenuto anche un incidente in direzione del raccordo anulare si sta in fila per Traffico e lavori sulla Cassia in uscita dalla città tra via dei Due Ponti e la Giustiniana è sempre per lavori code anche sulla Pontina tra il raccordo anulare Castel di Decima nelle due direzioni Traffico e code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e La Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia e sala tra Nomentana e la A24 Roma-teramo code poi sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo è uscita dalla città

LuceverdeRoma : ??? #Autostrade #traffico - A1 Roma-Napoli ?????? Code a tratti tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Valmontone > Napoli #Luceverde #Lazio - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso su: via Ardeatina, tra via della Cecchignola e Castel di Leva; via delle Capannel… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso: sulla Colombo, tra via di Mezzocammino e via di Acilia-Axa; sul lungotevere, tra… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso: sulla Flaminia, tra piazzale Manila e il Grande Raccordo Anulare; su via Appia;… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso sul Gra, tra Selva Candida e Tor Bella Monaca e tra Parco dei Medici e La Romanina -