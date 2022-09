Squadra stanca e lenta: nel momento no della Roma (Di venerdì 9 settembre 2022) La Roma sul campo del Ludogorets perde 2 - 1 nell'esordio stagionale in Europa League. I giallorossi erano anche riusciti a pareggiare con ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 9 settembre 2022) Lasul campo del Ludogorets perde 2 - 1 nell'esordio stagionale in Europa League. I giallorossi erano anche riusciti a pareggiare con ...

cavallodipietra : @mr_myro Ho visto una squadra stanca e con poche idee, vero che il campo non ha aiutato ma c'era anche per loro..me… - __L_i_G__ : Squadra pesante, stanca. E senza idee. Boh, finirà, forse. - MarcoBaldinesi : E non mi fraintendete. Se diciamo che la squadra è stanca dopo 5 partite in un mese e scarica anche a livello psico… - pirrone_gino : @Inter Ho visto una squadra stanca che non aveva voglia di giocare a calcio, questa era l' INTER. il Bayer sembrava… - djorgaeffe : Ma è proprio su quella squadra che si stanca troppo in fretta che dobbiamo rimediare #InterBayern -