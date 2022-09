Salute | geriatri | ' Elisabetta migliore testimone della forza degli anziani'

(Di venerdì 9 settembre 2022) Milano, 9 set. (Adnkronos) - "Ha accompagnato e attraversato due secoli, ha vissuto la Seconda guerra mondiale, la guerra fredda, il terrorismo dell'Ira, con tragiche e dure esperienze personali. La reginarappresenta latestimonianza die resilienza in età avanzata, cioècapacità di adattamento e superamento delle avversità che possono duramente colpire la vita di chiunque". Commenta così la morte diII d'Inghilterra Francesco Landi, presidenteSocietà italiana di gerontologia ea (Sigg), sottolineando in una nota che la vitasovrana "è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri scandali, che ha saputo affrontare dando sempre prova di solidità e ...

Nella sua longevità, con la sua storia politica e personale, Elisabetta II ci fa capire pienamente come avere una vita attiva può consentire una vecchiaia, non solo in salute ma anche di successo".