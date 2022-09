Ribaltone in Serie A | è fatta per il nuovo allenatore

serieB123 : SerieB Ribaltone UFFICIALE, salta la panchina: sostituto in pole -

Panchina diA © LaPresseInA, invece, è saltata la panchina di Sinisa Mihajlovic. Un esonero che ha spiazzato l'allenatore serbo, che non ha nascosto tutto il proprio disappunto: 'Non ...A, Ranieri pronto a tornare: ecco dove Claudio Ranieri ©LaPresseQuella al Bologna è la prima guida in stagione, inA, ad essere saltata ma sono diverse le situazione critiche, che ...Cambia la panchina in Serie A: il club ha raggiunto l’accordo con il nuovo allenatore. Tutte le cifre e i dettagli Primi ribaltoni di questo inizio di stagione in Serie A e non solo. L’esonero che ha ...La stagione è appena iniziata, ma già si sono registrati i primi esoneri. In Serie A il Bologna ha deciso di cambiare allenatore, a sorpresa è arrivato l’esonero di Sinisa Mihajlovic. L’inizio di stag ...