Regina Elisabetta morta | i figli di Harry e Meghan ora diventano principe e principessa del Sussex | ecco perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 settembre 2022) Pianti e dolore e il mondo intero in apprensione per lei, ultimo sussulto di storia del ‘900. Nel pomeriggio di ieri èII. E, mentre Londra e l’Inghilterra tutta si preparano a darle l’ultimo saluto, a Buckingham Palace è il momento del passaggio dei titoli. A seguito della morte della, infatti, Archie e Lilibet Mountbatten-Windsor,dei Duchi di, diventeranno i primissa di. Al primogenito di, in particolare, il titolo era stato negato, in passato, a causa del colore della sua pelle (e non poteva automaticamente usufruirne in quantoo del secondogenito del futuro re). Acquisito il titolo, secondo il volere dei suoi ...