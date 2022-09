Pordenonelegge, anteprima a Praga (Di venerdì 9 settembre 2022) Ha preso il via “sull’uscio della storia”, con l’anteprima di Praga, la 23^ edizione di Pordenonelegge, quest’anno proiettato nell’attualità più viva del nostro tempo. “Praga mito, Praga realtà. Incroci della memoria tra storia e letteratura” è stato il filo rosso del dialogo di ieri all’Istituto Italiano di Cultura nella capitale ceca, protagonisti l’autore, traduttore e direttore esecutivo della Biblioteca Vaclav Havel, Michael Žantovský, e lo scrittore italiano Emanuele Trevi. Un evento fortemente voluto da Fondazione Pordenonelegge e dal suo Presidente, Michelangelo Agrusti, che ha raccontato di essere personalmente legato alla città di Praga, a Vaclav Havel e agli anni della Rivoluzione di velluto. «Fra il 1988 e il 1990 ho frequentando gli attivisti ... Leggi su udine20 (Di venerdì 9 settembre 2022) Ha preso il via “sull’uscio della storia”, con l’di, la 23^ edizione di, quest’anno proiettato nell’attualità più viva del nostro tempo. “mito,realtà. Incroci della memoria tra storia e letteratura” è stato il filo rosso del dialogo di ieri all’Istituto Italiano di Cultura nella capitale ceca, protagonisti l’autore, traduttore e direttore esecutivo della Biblioteca Vaclav Havel, Michael Žantovský, e lo scrittore italiano Emanuele Trevi. Un evento fortemente voluto da Fondazionee dal suo Presidente, Michelangelo Agrusti, che ha raccontato di essere personalmente legato alla città di, a Vaclav Havel e agli anni della Rivoluzione di velluto. «Fra il 1988 e il 1990 ho frequentando gli attivisti ...

IicPraga : Ieri all'@IicPraga “Praga mito, Praga realtà. Incroci della memoria tra storia e letteratura”: un dialogo tra Emanu… - IOunalettrice : RT @annaritab72: Com’è bello! Il 16/9 in anteprima assoluta a @pordenonelegge Dal 20/9 ovunque. Sono molto fiera di questo mio sesto libro… - roderiu : RT @annaritab72: Com’è bello! Il 16/9 in anteprima assoluta a @pordenonelegge Dal 20/9 ovunque. Sono molto fiera di questo mio sesto libro… - pnlalitag : RT @annaritab72: Com’è bello! Il 16/9 in anteprima assoluta a @pordenonelegge Dal 20/9 ovunque. Sono molto fiera di questo mio sesto libro… - annaritab72 : Com’è bello! Il 16/9 in anteprima assoluta a @pordenonelegge Dal 20/9 ovunque. Sono molto fiera di questo mio sesto… -