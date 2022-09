No, il Wef non ha pubblicato questa infografica su cosa mangeremo nel 2030 (Di venerdì 9 settembre 2022) Il 31 agosto 2022 su Facebook è stata pubblicata un’infografica, con il logo del World economic forum (Wef), intitolata “Come saranno le nostre diete nel 2030?” con le tipologie di cibo dei prossimi anni. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, che ne riassume alcuni contenuti: «Nel 2030 mangeremo il 40% in meno di cibo per raggiungere lo zero netto di CO2. Fa bene al nostro girovita e fa bene al nostro pianeta. Non puoi mangiare nulla ed essere felice. Insetti domestici: due terzi del nostro fabbisogno proteico proverranno da insetti domestici come scarafaggi, mosche e vermi. Proteine ??alternative: un terzo delle nostre proteine ??proverrà dalle proteine ??della soia, dalle carni coltivate in laboratorio e dagli alimenti trasformati». Si ... Leggi su facta.news (Di venerdì 9 settembre 2022) Il 31 agosto 2022 su Facebook è stata pubblicata un’, con il logo del World economic forum (Wef), intitolata “Come saranno le nostre diete nel?” con le tipologie di cibo dei prossimi anni. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi hail post su Facebook, che ne riassume alcuni contenuti: «Nelil 40% in meno di cibo per raggiungere lo zero netto di CO2. Fa bene al nostro girovita e fa bene al nostro pianeta. Non puoi mangiare nulla ed essere felice. Insetti domestici: due terzi del nostro fabbisogno proteico proverranno da insetti domestici come scarafaggi, mosche e vermi. Proteine ??alternative: un terzo delle nostre proteine ??proverrà dalle proteine ??della soia, dalle carni coltivate in laboratorio e dagli alimenti trasformati». Si ...

