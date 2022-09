Morte Regina Elisabetta | il toccante minuto di silenzio negli stadi | VIDEO

repubblica : È spuntato un arcobaleno su Buckingham Palace subito dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta II, la mon… - TgLa7 : #QueenElizabeth8S Spunta un arcobaleno sopra il Castello di Windsor proprio mentre la bandiera dell'Union Jack vie… - lorepregliasco : L'annuncio della BBC sulla morte della regina Elisabetta, seguito da God save the Queen. ???? - stilesoul : RT @greensilverwolf: Mi fa ridere quando dite che i nostri nipoti dovranno studiare il covid, la guerra, la morte della Regina ecc ecc Cioè… - feyb88 : RT @confundustria: Se il 10% del tempo che i media dedicano alla morte di una Regina di 96 anni fosse dato ai migliaia di Morti sul Lavoro… -

'Ladella mia amata Madre, Sua Maestà la, è un momento di più grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia. Piangiamo profondamente la dipartita di una cara Sovrana e ...... alla crisi del suo matrimonio e il complicato rapporto con la#Elisabetta, fino allo ... dalle tv generaliste a quelle private: ladi una grande sovrana dopo 70 anni di regno è passata, ...Milano, 9 set. (askanews) - Novantasei colpi di cannone a salve fuori dal parlamento australiano a Canberra in segno di lutto per la morte della regina Elisabetta II morta ieri a 96 anni.Lo stesso ...Il Royal Regiment of New Zealand Artillery ha omaggiato la regina Elisabetta con 96 colpi di cannone, tanti quanti gli anni della sovrana morta nel pomeriggio dell'8 settembre a Balmoral.