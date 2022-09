Marko, Red Bull disponibile a collaborazioni sul motore (Di venerdì 9 settembre 2022) Troppo importante garantirsi la libertà e l'indipendenza nell'operare in Formula 1 per Red Bull . L'accordo discusso con Porsche e delineato su Red Bull Technology cercava però altro, cercava un ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 9 settembre 2022) Troppo importante garantirsi la libertà e l'indipendenza nell'operare in Formula 1 per Red. L'accordo discusso con Porsche e delineato su RedTechnology cercava però altro, cercava un ...

Motorsport_IT : #F1 | Marko: '#RedBull attira già altri costruttori' #Formula1 | #ItalianGP - Gazer_18 : @sami_hater Tralasciando le dichiarazioni di Marko che si commentano da sole, solo stima per Red Bull. Horner, Schm… - fisicoperaria : @Nic28_8 Io non faccio dietrologia, però la tempistica dell'uscita di Tsunoda fa davvero credere che Marko abbia ch… - marcopirla : Quando la Mercedes superava praticamente tutti di motore era 'illegale', ora che lo fa la Red Bull è 'efficienza'.… - VikSom71 : @FuryBionda Esatto. Si va a cicli. Ricordo ancora quando tolsero il cambio gomme per sfavorire la Ferrari che era l… -