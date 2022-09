M5s, Conte dal palco ringrazia i parlamentari al secondo mandato: “Abbiamo ancora bisogno di voi”. Standing ovation per i big in platea – Video (Di venerdì 9 settembre 2022) Giuseppe Conte toglie giacca e cravatta e con camicia e pantalone blu, con scarpe da ginnastica, fa da anchorman sul palco dell’Auditorium della Conciliazione per la presentazione del programma M5s. Il 25 settembre “dobbiamo decidere quale Italia vogliamo, quale progetto Paese vogliamo per i nostri figli. Stare dalla parte giusta non è uno slogan ma è una scelta”, dice. Poi, prima di entrare nel merito dei Contenuti, dà il via a un Video che mostra una staffetta, sulla terra rossa, alla quale seguono i big del M5s (da Paola Taverna a Roberto Fico, da Alfonso Bonafede ad Andrea Cioffi) che si alternano sul maxi schermo. Subito dopo parte l’applauso della sala gremita, e la Standing ovation del pubblico presente mentre i parlamentari al secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Giuseppetoglie giacca e cravatta e con camicia e pantalone blu, con scarpe da ginnastica, fa da anchorman suldell’Auditorium della Conciliazione per la presentazione del programma M5s. Il 25 settembre “dobbiamo decidere quale Italia vogliamo, quale progetto Paese vogliamo per i nostri figli. Stare dalla parte giusta non è uno slogan ma è una scelta”, dice. Poi, prima di entrare nel merito deinuti, dà il via a unche mostra una staffetta, sulla terra rossa, alla quale seguono i big del M5s (da Paola Taverna a Roberto Fico, da Alfonso Bonafede ad Andrea Cioffi) che si alternano sul maxi schermo. Subito dopo parte l’applauso della sala gremita, e ladel pubblico presente mentre ial...

La7tv : #lariachetira @GiuseppeConteIT: 'Noi abbiamo dimostrato di saper governare il Paese anche affrontando la sfida più… - ItaliaViva : Il #M5S e Giuseppe #Conte stanno bloccando i ristori immediati per famiglie ed imprese colpite dal caro-bollette. Q… - fattoquotidiano : Elezioni, scontro Pd-M5s sul dl Aiuti. Letta: “I 5 stelle bloccano 17 miliardi”. Conte: “Falsità, il decreto è già… - LaSabri05506139 : RT @gauca70: #Conte 'Se ci attaccano è perchè siamo #DallaParteGiusta' ???? #m5s - ilgattoromy1 : RT @Lorellastelle: ascoltate questo video. Importante per lo sblocco del Superbonus E PER SMONTARE LE FAKENEWS che fanno girare circa la co… -