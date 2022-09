LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: ultimo giro di piattelli! Tocca a Bacosi, Bartolomei e Cainero (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.03 Bacosi va a 23. 10.00 Si è conclusa ufficialmente la quarta sessione maschile. Si fa dura per Rossetti, ben posizionato Lodde, Cassandro dovrà battagliare. 09.56 La vicecampionessa olimpica di Tokyo è a 19. 09.53 Diana Bacosi va a 14. 09.49 L’umbra sale rapidamente a 9. 09.46 Diana Bacosi in pedana. 09.40 E’ ripartita, con le prime tiratrici in pedana, anche l’ultima serie femminile di qualificazioni. 09.35 Mancano una decina di tiratori al termine della quarta serie. 09.31 Anche il britannico Ben Llewellin arriva intanto alla quota di 99/100. 09.26 Sta per concludersi anche la quarta serie maschile di Tiro. Lodde virtualmente settimo, e quindi nell’eventuale semifinale. Hanno bisogno di recuperare invece Cassandro e Rossetti. 09.20 ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.03va a 23. 10.00 Si è conclusa ufficialmente la quarta sessione maschile. Si fa dura per Rossetti, ben posizionato Lodde, Cassandro dovrà battagliare. 09.56 La vicecampionessa olimpica di Tokyo è a 19. 09.53 Dianava a 14. 09.49 L’umbra sale rapidamente a 9. 09.46 Dianain pedana. 09.40 E’ ripartita, con le prime tiratrici in pedana, anche l’ultima serie femminile di qualificazioni. 09.35 Mancano una decina di tiratori al termine della quarta serie. 09.31 Anche il britannico Ben Llewellin arriva intanto alla quota di 99/100. 09.26 Sta per concludersi anche la quarta serie maschile di. Lodde virtualmente settimo, e quindi nell’eventuale semifinale. Hanno bisogno di recuperare invece Cassandro e Rossetti. 09.20 ...

zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: Lodde a quota 97-100 Cassandro 96 in pedana c’è Rossetti. Bacosi c’è Cain… - forzaroma : 58' - Sponda di #Belotti per #Dybala che con rapidità calcia in porta. Il tiro manca un po' di precisione e termina… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: Cassandro fa 72 Bacosi chiude a 70 Cainero e Bartolomei a 65 - #Europei… - microdemone : RT @GrifoSmash: Dopo la (lunga) pausa estiva, finalmente tornano anche i tornei a Perugia ?? A 20 iscritti faccio una live in cui tiro un… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: Lodde 49-50 in pedana Rossetti e Cassandro puntano al massimo - #Europei… -