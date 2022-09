Istituto Nautico di Anzio: il Sindaco incontra il nuovo Dirigente Scolastico (Di venerdì 9 settembre 2022) Anzio – Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, martedì scorso, nella Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina, ha incontrato il nuovo Dirigente dell’Istituto Nautico Marcantonio Colonna, Barbara Durante, per affrontare le problematiche della sede di Anzio, attualmente non agibile. Nel corso dell’incontro, finalizzato a consentire il regolare inizio dell’anno Scolastico, nella consueta fascia oraria, il Sindaco De Angelis ha ribadito la totale disponibilità dell’Amministrazione a reperire, sul territorio comunale, tutte le aule necessarie per assicurare la continuità didattica in presenza. Il Dirigente Scolastico, dopo aver preso atto della disponibilità ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 9 settembre 2022)– Ildi, Candido De Angelis, martedì scorso, nella Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina, hato ildell’Marcantonio Colonna, Barbara Durante, per affrontare le problematiche della sede di, attualmente non agibile. Nel corso dell’incontro, finalizzato a consentire il regolare inizio dell’anno, nella consueta fascia oraria, ilDe Angelis ha ribadito la totale disponibilità dell’Amministrazione a reperire, sul territorio comunale, tutte le aule necessarie per assicurare la continuità didattica in presenza. Il, dopo aver preso atto della disponibilità ...

