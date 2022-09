Inverso - The Peripheral, ecco il trailer della serie Prime Video tratta dal romanzo di William Gibson (Di venerdì 9 settembre 2022) Amazon ha pubblicato il primo trailer di Inverso - The Peripheral, serie fantascientifica tratta dall'omonimo romanzo di William Gibson e prodotta da Prime Video. A ricoprire il ruolo principale l'attrice Chloë Grace Moretz.... Leggi su dday (Di venerdì 9 settembre 2022) Amazon ha pubblicato il primodi- Thefantascientificadall'omonimodie prodotta da. A ricoprire il ruolo principale l'attrice Chloë Grace Moretz....

Digital_Day : Gli ingredienti per un'ottima serie di fantascienza ci sono tutti - MoviesAsbury : Il teaser trailer della serie #InversoThePeripheral, creata da #WilliamGibson per Prime Video.… - cinefilosit : #INVERSO - The Peripheral, la nuova serie di fantascienza targata Prime Video - inverso_l : @bravimabasta @Autogrill_Group Anche il the viaggia sempre a 3.20 mentre al supermercato 0.60 ?? - POPCORNTVit : Inverso – The Peripheral: tutto sulla nuova entusiasmante serie sci-fi di Prime Video -