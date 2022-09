“Interrompiamo i programmi”. Così è scattato il piano segreto “London Bridge” (Di venerdì 9 settembre 2022) Ci sono dei momenti che fanno la storia. E assumono un significato particolare soprattutto quando il loro evento è più unico che raro. Dopo l’infinito regno di Elisabetta II, rimasta sul trono di Gran Bretagna per 70 lunghi anni, pochi erano quelli che ricordavano l’ultimo annuncio dato della morte di un sovrano britannico. Ecco perché ieri, quando i conduttori della Bbc si sono vestiti interamente di nero secondo protocollo, molti avevano capito che la salute della Regina era traballante. Dopo qualche ora ti attesa rispetto al primo comunicato della Famiglia Reale, alla fine verso sera è arrivata l’ufficialità del decesso. “La Bbc interrompe i suoi programmi per darvi un annuncio importante”, hanno sentito gli inglesi incollati di fronte al televisore. “Buckingham Palace ha dato l’annuncio della morte di sua Maestà la Regina Elisabetta II”. Secondo i media britannici, ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 9 settembre 2022) Ci sono dei momenti che fanno la storia. E assumono un significato particolare soprattutto quando il loro evento è più unico che raro. Dopo l’infinito regno di Elisabetta II, rimasta sul trono di Gran Bretagna per 70 lunghi anni, pochi erano quelli che ricordavano l’ultimo annuncio dato della morte di un sovrano britannico. Ecco perché ieri, quando i conduttori della Bbc si sono vestiti interamente di nero secondo protocollo, molti avevano capito che la salute della Regina era traballante. Dopo qualche ora ti attesa rispetto al primo comunicato della Famiglia Reale, alla fine verso sera è arrivata l’ufficialità del decesso. “La Bbc interrompe i suoiper darvi un annuncio importante”, hanno sentito gli inglesi incollati di fronte al televisore. “Buckingham Palace ha dato l’annuncio della morte di sua Maestà la Regina Elisabetta II”. Secondo i media britannici, ...

_lunabianchi : RT @thegoodlobbyit: Interrompiamo le trasmissioni: sta per arrivare il #FuoriProgramma della #società civile. Associazioni #nonprofit e mo… - _BiancaDo : RT @thegoodlobbyit: Interrompiamo le trasmissioni: sta per arrivare il #FuoriProgramma della #società civile. Associazioni #nonprofit e mo… - luisa_chiodi : RT @thegoodlobbyit: Interrompiamo le trasmissioni: sta per arrivare il #FuoriProgramma della #società civile. Associazioni #nonprofit e mo… - CLobbyist : RT @thegoodlobbyit: Interrompiamo le trasmissioni: sta per arrivare il #FuoriProgramma della #società civile. Associazioni #nonprofit e mo… - TheGoodLobby : RT @thegoodlobbyit: Interrompiamo le trasmissioni: sta per arrivare il #FuoriProgramma della #società civile. Associazioni #nonprofit e mo… -