FcInterNewsit : Confronto positivo in casa Inter tra Inzaghi, giocatori e dirigenza. L'obiettivo: reagire immediatamente - news24_inter : #Inzaghi si giocherà il tutto per tutto nelle prossime giornate. Obiettivo riprendersi l’Inter - news24_inter : #Inter, obiettivo ritrovare entusiasmo. Riunione tra dirigenti, Inzaghi e giocatori - news24_inter : #Correa, obiettivo trascinare l’Inter alla vittoria. Riscatto immediato - fcin1908it : Inter, vertice ad Appiano: mea culpa dei giocatori, obiettivo tornare squadra -

Virgilio Sport

...di fila e poi anche l' esordio di Champions League a San Siro contro il Bayern Monaco dove l'... Una chiacchierata costruttiva con l'unicodi tornare a essere squadra , ritrovarsi al più ...L', però, è chiaramente quello di ritrovare compattezza, in modo da uscire tutti assieme ... Alla base, però, c'è la consapevolezza che, se l'si è "impiantata sui pedali" già dopo poche ... Inter, obiettivo uscire dalla crisi: ecco chi può sostituire Inzaghi Inter problema portieri…ma non solo L’Inter di Simone Inzaghi prova a difendersi dagli attacchi della stampa e fa muro. La situazione portieri stuzzica la fantasia dei giornali, ma Inzaghi non si esim ...SERIE A - Ieri è andato in scena un incontro ad Appiano Gentile tra lo staff tecnico e la dirigenza al completo. SI è cercata la causa delle ultime pesanti scon ...