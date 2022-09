Il Libano in crisi che odia le donne (Di venerdì 9 settembre 2022) La misura di quanto sia profonda la notte libanese è forse tangibile quando si ha a che fare con i dati di questi ultimi anni sulla violenza di genere. Hanaa L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 9 settembre 2022) La misura di quanto sia profonda la notte libanese è forse tangibile quando si ha a che fare con i dati di questi ultimi anni sulla violenza di genere. Hanaa L'articolo proviene da il manifesto.

acs_italia : RT @RomaSette: Da @acs_italia una mano tesa a 30mila studenti del Libano con il programma “Ritorno a scuola”, di cui beneficeranno anche ol… - DaniaFalzolgher : trarre in salvo le decine di persone, tra cui donne e bambini. Il Libano è da tre anni alle prese con la peggiore c… - ziolions4219 : RT @RomaSette: Da @acs_italia una mano tesa a 30mila studenti del Libano con il programma “Ritorno a scuola”, di cui beneficeranno anche ol… - alesmonteduro : RT @RomaSette: Da @acs_italia una mano tesa a 30mila studenti del Libano con il programma “Ritorno a scuola”, di cui beneficeranno anche ol… - fococco : @LegaSalvini #credo che con gente come te al governo, altro che crisi energetica... Si finisce in bancarotta come l… -