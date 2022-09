I geriatri | “Regina Elisabetta migliore testimone della forza degli anziani”

(Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA – “Ha accompagnato e attraversato due secoli, ha vissuto la Seconda guerra mondiale, la guerra fredda, il terrorismo dell’Ira, con tragiche e dure esperienze personali. Larappresenta latestimonianza die resilienza in età avanzata, cioècapacità di adattamento e superamento delle avversità che possono duramente colpire la vita di chiunque”. Commenta così la morte diII d’Inghilterra Francesco Landi, presidenteSocietà italiana di gerontologia ea (Sigg), sottolineando in una nota che la vitasovrana “è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri scandali, che ha saputo affrontare dando sempre prova di solidità e fermezza”. “Grazie al benessere e ai ...

Il medico umbro da anni vive a Cambridge. Fu tra i primi a partecipare alla sperimentazione del vaccino per il Covid realizzato da Oxford-AstraZeneca ...