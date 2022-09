Gruppo Renault - Al Salone di Parigi con il remake dalla R4 e altre tre anteprime mondiali

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ildi(17-23 ottobre) vedrà la partecipazione dei marchi, Dacia, Alpine e Mobilize. Ilfrancese gioca in casa e svelerà quattrodestinate a debuttare sul mercato entro breve tempo.La4, la Kangoo elettrica, una 5 one-off e la Austral. La Losanga mostrerà una anteprima della nuova4, che reinterpreta il modello prodotto dal 1961 al 1992 e segue la medesima filosofia che ha dato vita alla rivisitazione della5 attesa sul mercato nel 2024. Per festeggiare i 50 anni della "cinque" originale, inoltre, sarà presentata una one-off dal sapore sportivo basata sulla prima serie del 1972. In parallelo, sarà presentata la versione passeggeri del Kangoo E-Tech elettrico e ...

EstebBeltramino : Gruppo Renault: al Salone di Parigi con 6 anteprime mondiali #motori - solomotori : Gruppo Renault: al Salone di Parigi con 6 anteprime mondiali - motorionline : Il Gruppo #Renault svelerà sei anteprime mondiali al Salone di Parigi 2022 - KT66_Designer : @CCKKI @negrialbe Pensa che la Renault ha ceduto si la produzione ma si è lasciata l'Opzione di Riacquisto... Per l… - ilmessaggeroit : Gruppo Renault, in Francia risparmiato 10% su energia. Sono primi risultati della politica di efficienza energe... -

Il Salone di Parigi (17 - 23 ottobre) vedrà la partecipazione dei marchi, Dacia, Alpine e Mobilize. Ilfrancese gioca in casa e svelerà quattro anteprime mondiali destinate a debuttare sul mercato entro breve tempo. La4, la Kangoo elettrica, una 5 ...I brand delsono al lavoro per ben figurare tra le mura amiche del Salone di Parigi, che riaprirà i battenti ad ottobre dopo una lunga pausa e con una formula rinnovata. Saranno ben sei le ...Il Gruppo Renault porterà diverse novità, anche con il suo brand di mobilità, Mobilize. Le attenzioni saranno tutte sulla riedizione della Renault 4 e sulla Renault 5 sportiva ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...