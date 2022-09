God Save The Queen diventa God Save The King: la linea di successione della Regina Elisabetta (Di venerdì 9 settembre 2022) I britannici non pronunceranno “God Save The Queen” per molto, molto, molto tempo. Questo perché i primi tre eredi nella linea di successione del titolo di Monarca del Regno Unito, lasciato dalla Regina Elisabetta, sono tre maschi. Il primo è suo figlio Carlo, nato nel 1948 e diventato Re a tutti gli effetti ieri col nome di Carlo III alla veneranda età di 73 anni. Quando Carlo passerà a miglior vita erediterà il titolo suo figlio William, nato nel 1982. Alla morte di William la corona passerà al principino George (classe 2013), primogenito di William e nipote di Carlo. Insomma, per i prossimi decenni – se tutto dovesse andare come deve andare – gli inglesi non pronunceranno più God Save The Queen, ma ... Leggi su biccy (Di venerdì 9 settembre 2022) I britannici non pronunceranno “GodThe” per molto, molto, molto tempo. Questo perché i primi tre eredi nelladidel titolo di Monarca del Regno Unito, lasciato dalla, sono tre maschi. Il primo è suo figlio Carlo, nato nel 1948 eto Re a tutti gli effetti ieri col nome di Carlo III alla veneranda età di 73 anni. Quando Carlo passerà a miglior vita erediterà il titolo suo figlio William, nato nel 1982. Alla morte di William la corona passerà al principino George (classe 2013), primogenito di William e nipote di Carlo. Insomma, per i prossimi decenni – se tutto dovesse andare come deve andare – gli inglesi non pronunceranno più GodThe, ma ...

lorepregliasco : L'annuncio della BBC sulla morte della regina Elisabetta, seguito da God save the Queen. ???? - Agenzia_Ansa : L'annuncio della morte di Elisabetta II arriva con una nota di Buckingham Palace: 'Sua Maestà è morta pacificamente… - RaiNews : ''È un risultato straordinario aver regnato con tale dignità e grazia per 70 anni - ha detto la Truss - È stata un'… - allegraconbrio : RT @marblackbluety: in che cazzo di senso da oggi l'inno inglese diventa GOD SAVE THE KING ma chi cazzo lo vuole salvare carlo - Ex_LucidaFollia : Dopo 70 anni in UK dovranno cambiare l'inno nazionale, non più God Save The Queen ma God Save the King. Speriamo ch… -