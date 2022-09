Fratelli d’Italia contro Peppa Pig, Federico Mollicone: “Inaccettabile un personaggio con due mamme”. Filippo Bianchi: “Insegna cose contro natura” (Di venerdì 9 settembre 2022) Fratelli d’Italia contro Peppa Pig. Il cartone animato nato in Inghilterra, amatissimo dai bambini di tutto il mondo, è finito nel mirino del partito di Giorgia Meloni. Nella serie animata che racconta le avventure quotidiane della maialina Peppa è arrivata anche una famiglia arcobaleno, il nuovo personaggio, l’amichetto Penny Polar Bear, ha due genitori dello stesso sesso. Nell’episodio dal titolo “Famiglie” racconta: “Io vivo con la mia mamma e l’altra mia mamma. Una mamma fa il dottore, l’altra cucina spaghetti. E io adoro gli spaghetti.” La decisione degli autori Mark Baker e Neville Astley di inserire nel racconto una famiglia arcobaleno, dopo una petizione che aveva raccolto oltre 24 mila firme, ha suscitato la reazione di Federico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022)Pig. Il cartone animato nato in Inghilterra, amatissimo dai bambini di tutto il mondo, è finito nel mirino del partito di Giorgia Meloni. Nella serie animata che racconta le avventure quotidiane della maialinaè arrivata anche una famiglia arcobaleno, il nuovo, l’amichetto Penny Polar Bear, ha due genitori dello stesso sesso. Nell’episodio dal titolo “Famiglie” racconta: “Io vivo con la mia mamma e l’altra mia mamma. Una mamma fa il dottore, l’altra cucina spaghetti. E io adoro gli spaghetti.” La decisione degli autori Mark Baker e Neville Astley di inserire nel racconto una famiglia arcobaleno, dopo una petizione che aveva raccolto oltre 24 mila firme, ha suscitato la reazione di...

GiusCandela : Voi capite di cosa stiamo parlando? Peppa Pig. Fratelli d'Italia contro Peppa Pig. Anno 2022. - ladyonorato : Toh, un’altra “putiniana”… Emma Marcegaglia: “Le imprese in Italia vengono distrutte dai “fratelli” d’oltreoceano”… - FratellidItalia : ?? Il programma elettorale della sinistra è completamente privo di contenuti concreti per il Paese. Il 25 settembre… - knulp_aleava : RT @M49liberorso: +++ Ultim’ora: Peppa Pig “ Non ho capito chi cazzo sono sti fratelli d’Italia “ +++ - DrApocalypse : Fratelli d'Italia vs. #PeppaPig: 'Un bimbo con 2 mamme, la Rai non trasmetta l'episodio. È indottrinamento' -