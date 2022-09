glooit : F1: Monza, Fittipaldi in pista con la Lotus vincente nel '72 leggi su Gloo - prperalta : #Automobilismo #F1noBandSports #Monza #Enzo #Ferrari #Maranello #italianGP #Italy #Fittipaldi Scopri chi erano i q… - MotorChicche : #Monza, emozioni uniche. Nei loro 'anniversari' (10, 40 e 50 anni fa!), quelle di Perez, Andretti e Fittipaldi.… - MacedoF175 : @Jahmilton44 Quase que o Hamilton faz um remake de Pierluigi Martini e Christian Fittipaldi em Monza 1993 - PitachoOnline : RT @VintageLastFlag: . ??emerson fittipaldi monza 1971 #F1 ?? Emerson Fittipaldi (BRA) (World Wide Racing - #Lotus-Pratt Whitney), #Lotus 56… -

Tiscali

Giro di pista celebrativo per Emerson, al termine della sessione di prove libere. Per il pilota brasiliano, "Anniversary Lap" in pista con la sua Lotus Ford Cosworth con cui vinse l'edizione 1972 del Gp d'Italia. Una ......aveva detto al direttore sportivo Daniele Audetto di provare ad assicurarsi Emerson, ... messo alle strette anche da casa Fiat, impose che se proprio Niki avesse voluto presentarsi a... F1: Monza, Fittipaldi in pista con la Lotus vincente nel '72 Giro di pista celebrativo per Emerson Fittipaldi a Monza, al termine della sessione di prove libere. Per il pilota brasiliano, "Anniversary Lap" in pista con la sua Lotus Ford Cosworth con cui vinse l ...Il circuito di Monza, dove domenica si correrà il Gp d’Italia, compie proprio in questi giorni 100 anni ed è impossibile per gli sportivi ticinesi dimenticare i successi colti laggiù da Clay Regazzoni ...