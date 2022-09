Dorme 14 ore al giorno, il medico le dice che è 'solo pigra'. Poi la scoperta choc: aveva un tumore (Di venerdì 9 settembre 2022) Per i medici era troppo pigra , in realtà aveva un tumore . Courtney Nettleton, 20 anni, ha iniziato a sentirsi molto stanca, arrivando a dormire fino a 14 ore al giorno, così si è rivolta al suo ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 settembre 2022) Per i medici era troppo, in realtàun. Courtney Nettleton, 20 anni, ha iniziato a sentirsi molto stanca, arrivando a dormire fino a 14 ore al, così si è rivolta al suo ...

