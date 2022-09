(Di venerdì 9 settembre 2022) La generosità dei dipendenti dell’Università di Udine che, per alcuni mesi, hanno devoluto una percentuale del proprio stipendio per sostenere l’emergenza ucraina ha trovato coronamento in una significativa iniziativa ospitata a Città Fiera di Torreano di Martignacco che ha sostenuto il progetto. Nell’occasione alcuni volontari di Uniud Solidale, così si chiama l’iniziativa degli universitari friulani, assieme a quelli dell’associazioneUcraina e a personale di Città Fiera, hanno donato 114 kitad altrettantiche si apprestano a cominciare lanel nostro Paese non potendo rientrare in patria. Si è trattato dell’ultimo atto di una serie di iniziative che dopo l’esperienza avviata nel 2020 per sostenere realtà economiche chiuse a ...

zazoomblog : Donati kit scolastici a bambini e ragazzi ucraini che andranno a scuola in Friuli Venezia Giulia - #Donati… - mmmi_it : RT @euroregionenews: Grazie anche all'aiuto dell'associazione Friuli Ucraina e a città Fiera, 114 kit scolastici donati ai bambini e ragazz… - euroregionenews : Grazie anche all'aiuto dell'associazione Friuli Ucraina e a città Fiera, 114 kit scolastici donati ai bambini e rag… - Udine_news_ : Grazie ai dipendenti dell'Ateno di Udine donati 114 kit scolastici a giovani ucraini - -

Udine20 2020

... il Comune di Udine spegne le luci per risparmiare Maglia nera al treno da Udine a Trieste, è più lento di cinquant'anni fa La generosità dell'Università di Udine:114per la scuola ai ...... il Comune di Udine spegne le luci per risparmiare Maglia nera al treno da Udine a Trieste, è più lento di cinquant'anni fa La generosità dell'Università di Udine:114per la scuola ai ... Donati kit scolastici a bambini e ragazzi ucraini che andranno a scuola in Friuli Venezia Giulia La generosità dei dipendenti dell’Università di Udine che, per alcuni mesi, hanno devoluto una percentuale del proprio stipendio per sostenere l’emergenza ucraina ha trovato coronamento in una signifi ...Venerdì 9 settembre alle ore 9.00, in piazza Roma, a Carbonia, gli agenti di assicurazione, aderenti e iscritti all’associazione di categoria “SNA” (Sind ...