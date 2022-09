DHL - Il corriere della Formula 1 (Di venerdì 9 settembre 2022) Il circus della Formula 1 è attraente, scintillante e, forse, non ha mai conosciuto un seguito come quello di oggi. Ogni Gran premio - e nel weekend andrà in scena quello d'Italia a Monza - fa registrare il tutto esaurito, con i biglietti che sembrano non bastare mai. Le sfide tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, quelle tra la Ferrari e la Red Bull (e ora pure con la rientrante Mercedes) sono gli ingredienti giusti per un grande show. Ma in pochissimi sanno che cosa c'è davvero dietro a questa magia, dove tutto appare in perfetto ordine. Quanto lavoro ci sia alle spalle dell'attività nei motorhome, nelle hospitality dei team e di ciò che si vede ai box. Senza chi trasporta il materiale delle squadre sì, le monoposto, i powertrain, i ricambi, i sistemi di trasmissione, le gomme, i carburanti e pure le hospitality questo spettacolo planetario ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 9 settembre 2022) Il circus1 è attraente, scintillante e, forse, non ha mai conosciuto un seguito come quello di oggi. Ogni Gran premio - e nel weekend andrà in scena quello d'Italia a Monza - fa registrare il tutto esaurito, con i biglietti che sembrano non bastare mai. Le sfide tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, quelle tra la Ferrari e la Red Bull (e ora pure con la rientrante Mercedes) sono gli ingredienti giusti per un grande show. Ma in pochissimi sanno che cosa c'è davvero dietro a questa magia, dove tutto appare in perfetto ordine. Quanto lavoro ci sia alle spalle dell'attività nei motorhome, nelle hospitality dei team e di ciò che si vede ai box. Senza chi trasporta il materiale delle squadre sì, le monoposto, i powertrain, i ricambi, i sistemi di trasmissione, le gomme, i carburanti e pure le hospitality questo spettacolo planetario ...

