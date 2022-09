Dalla Francia – Trasferimenti: Mauro Icardi (PSG) ceduto in prestito al Galatasaray (ufficiale) (Di venerdì 9 settembre 2022) 2022-09-08 22:49:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da L’Équipe: Indesiderabile al PSG, Mauro Icardi continuerà la sua carriera in Turchia, come annunciato mercoledì da Il gruppo. Il 29enne attaccante argentino è stato ufficialmente ceduto in prestito dal campione di Francia al Galatasaray, attualmente settimo nel campionato turco. In 92 partite con il PSG, a cui è entrato nel 2020, Icardi ha segnato 38 gol in tutte le competizioni. Il giocatore e la sua famiglia sono stati accolti da una folla di tifosi esultanti mercoledì sera all’aeroporto Atatürk di Istanbul, 24 ore prima della chiusura della finestra di trasferimento in Turchia. Il Galatasaray ha annunciato in un comunicato stampa che pagherà ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 9 settembre 2022) 2022-09-08 22:49:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da L’Équipe: Indesiderabile al PSG,continuerà la sua carriera in Turchia, come annunciato mercoledì da Il gruppo. Il 29enne attaccante argentino è stato ufficialmenteindal campione dial, attualmente settimo nel campionato turco. In 92 partite con il PSG, a cui è entrato nel 2020,ha segnato 38 gol in tutte le competizioni. Il giocatore e la sua famiglia sono stati accolti da una folla di tifosi esultanti mercoledì sera all’aeroporto Atatürk di Istanbul, 24 ore prima della chiusura della finestra di trasferimento in Turchia. Ilha annunciato in un comunicato stampa che pagherà ...

