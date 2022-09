Conferenza stampa Paro: «Inter? Non dobbiamo sbagliare l’approccio. Sappiamo come metterli in difficoltà» (Di venerdì 9 settembre 2022) Matteo Paro, vice di Juric al Torino, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Inter Matteo Paro, vice di Juric al Torino, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l‘Inter. Le sue dichiarazioni: JURIC – «Le cure stanno andando bene e vediamo cosa diranno i dottori. Domani? Non lo so vediamo, sarà difficile. Ora sta facendo il controllo e dovrà sentire cosa diranno i dottori. Stare a casa per lui una sofferenza». Inter – «Non dobbiamo sbagliare l’approccio e ci aspetta una gara difficile. Arriverà una squadra motivata e viene da due sconfitte. Sappiamo come affrontarli e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Matteo, vice di Juric al Torino, ha parlato inin vista della sfida di domani contro l’Matteo, vice di Juric al Torino, ha parlato inin vista della sfida di domani contro l‘. Le sue dichiarazioni: JURIC – «Le cure stanno andando bene e vediamo cosa diranno i dottori. Domani? Non lo so vediamo, sarà difficile. Ora sta facendo il controllo e dovrà sentire cosa diranno i dottori. Stare a casa per lui una sofferenza».– «None ci aspetta una gara difficile. Arriverà una squadra motivata e viene da due sconfitte.affrontarli e ...

juventusfc : ? 14:30 Nicolò Fagioli, Fabio Miretti e Matias Soulé incontreranno i media. Guarda la conferenza stampa su @juventusTV - juventusfc : ???? Il recap della conferenza stampa di oggi ?? - OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho e Mile Svilar in vista di Ludogorets-Roma - CislPuglia : RT @CislNazionale: ?? Martedì #13settembre alle 11 in via Po 21 il segretario generale #LuigiSbarra illustrerà in CONFERENZA STAMPA i conten… - wishfvlthinkjng : RT @blvkwidw: carlo in conferenza stampa -