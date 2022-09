Alcaraz-Tiafoe, la semifinale di New York che mette in gioco record e riscatti sociali (Di venerdì 9 settembre 2022) AGI - Ci vorrà un po' di tempo per digerire la sconfitta di un soffio (quel che basta, purtroppo, nel tennis) del nostro Sinner nei quarti di finale dell'Us Open contro Alcaraz, all'alba dell'8 settembre. Ma ad accelerare l'elaborazione del lutto nazionale forse può aiutarci la portata sportiva, storica, umana e sociale della semifinale che sta per andare in scena tra lo spagnolo e l'americano Frances Tiafoe, per entrambi la prima in uno Slam. Da una parte Alcaraz, numero 4 del ranking, colui che a 19 anni, se dovesse vincere il titolo, potrebbe diventare il più giovane numero uno del mondo della storia, strappando il record all'australiano Lleyton Hewitt, che invece ci riuscì a 20 anni suonati (ma a sedersi sul trono del mondo ci prova anche il 23enne norvegese Casper Ruud, protagonista dell'altra ... Leggi su agi (Di venerdì 9 settembre 2022) AGI - Ci vorrà un po' di tempo per digerire la sconfitta di un soffio (quel che basta, purtroppo, nel tennis) del nostro Sinner nei quarti di finale dell'Us Open contro, all'alba dell'8 settembre. Ma ad accelerare l'elaborazione del lutto nazionale forse può aiutarci la portata sportiva, storica, umana e sociale dellache sta per andare in scena tra lo spagnolo e l'americano Frances, per entrambi la prima in uno Slam. Da una parte, numero 4 del ranking, colui che a 19 anni, se dovesse vincere il titolo, potrebbe diventare il più giovane numero uno del mondo della storia, strappando ilall'australiano Lleyton Hewitt, che invece ci riuscì a 20 anni suonati (ma a sedersi sul trono del mondo ci prova anche il 23enne norvegese Casper Ruud, protagonista dell'altra ...

WeAreTennisITA : C'È ANCHE JANNIK AI QUARTI ?? Sinner batte Ivashka per 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3 e raggiunge gli ultimi ?? agli #USOpen, o… - FiorinoLuca : Quarti di finale maschili ?? Berrettini vs Ruud ?? Kyrgios vs Khachanov ?? Rublev vs Tiafoe ?? Sinner vs Alcaraz… - Agenzia_Italia : Da una parte lo spagnolo che punta a diventare il più giovane numero uno della storia, dall’altra l’afroamericano c… - zazoomblog : Alcaraz-Tiafoe stanotte in tv: orario canale e diretta streaming US Open 2022 - #Alcaraz-Tiafoe #stanotte #orario - Ubitennis : Preview semifinali US Open: Alcaraz e Ruud a caccia del n.1, Tiafoe punta a fare la storia del tennis USA -