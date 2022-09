Acerenza: “In Basilicata manca una piscina olimpica. Tante strutture chiedono aiuto” (Di venerdì 9 settembre 2022) Potenza – Due titoli europei indimenticabili per Domenico Acerenza nell’estate del 2022. Nella 10 km e nella staffetta 4×1250 mista del fondo, il campione azzurro ha firmato la storia del nuoto a Roma. Presente in queste ore al Gran Galà del Nuoto Lucano, lui cittadino della Basilicata, si fa eco di una grande mancanza strutturale: “Serve la piscina da 50 metri in Basilicata. Siamo l’unica Regione a non averla. E’ una struttura che serve per far crescere un movimento che ha bisogno di nuovi atleti e nuovi talenti”. Originario di Sasso di Castalda (in provincia di Potenza), Acerenza prosegue: “L’assenza della vasca olimpionica in Basilicata è stato uno dei motivi che mi ha costretto ad andare via», ha aggiunto come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno. Ha sottolineato: ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 9 settembre 2022) Potenza – Due titoli europei indimenticabili per Domeniconell’estate del 2022. Nella 10 km e nella staffetta 4×1250 mista del fondo, il campione azzurro ha firmato la storia del nuoto a Roma. Presente in queste ore al Gran Galà del Nuoto Lucano, lui cittadino della, si fa eco di una grandenza strutturale: “Serve lada 50 metri in. Siamo l’unica Regione a non averla. E’ una struttura che serve per far crescere un movimento che ha bisogno di nuovi atleti e nuovi talenti”. Originario di Sasso di Castalda (in provincia di Potenza),prosegue: “L’assenza della vasca olimpionica inè stato uno dei motivi che mi ha costretto ad andare via», ha aggiunto come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno. Ha sottolineato: ...

