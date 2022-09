Usa, per intelligence casa Trump con file segreti magnete per spie (Di giovedì 8 settembre 2022) Mar - a - Lago, il resort di Palm Beach dove l'ex presidente americano Donald Trump avrebbe conservato segreti nucleari e file top secret, con documenti altamente riservati è una calamita per le spie ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Mar - a - Lago, il resort di Palm Beach dove l'ex presidente americano Donaldavrebbe conservatonucleari etop secret, con documenti altamente riservati è una calamita per le...

