Uomini e Donne, Teresa Cilia e quella didascalia social che sembra confermare la crisi con Salvatore Di Carlo (Di giovedì 8 settembre 2022) Teresa Cilia ha, seppur indirettamente, confermato la rottura con Salvatore Di Carlo? Sembrerebbe di sì leggendo le sue ultime didascalie sui social. Da qualche giorno si rincorrono le voci circa una probabile e presunta crisi tra i due ex volti noti di Uomini e Donne ma nessuna conferma e neppure nessuna smentite dai diretti interessati. Come hanno però notato i fan più attenti, dal profilo di Teresa sono sparite tutte le foto e tutti i video che la ritraevano insieme al marito. Questi movimenti social e anche alcune pubblicazioni di video malinconici avevano alimentato le voci. L’ex tronista nell’ultima settimana ha pubblicato una serie di foto e video sul suo profilo Instagram, correlate da didascalie che lasciano ... Leggi su isaechia (Di giovedì 8 settembre 2022)ha, seppur indirettamente, confermato la rottura conDi? Sembrerebbe di sì leggendo le sue ultime didascalie sui. Da qualche giorno si rincorrono le voci circa una probabile e presuntatra i due ex volti noti dima nessuna conferma e neppure nessuna smentite dai diretti interessati. Come hanno però notato i fan più attenti, dal profilo disono sparite tutte le foto e tutti i video che la ritraevano insieme al marito. Questi movimentie anche alcune pubblicazioni di video malinconici avevano alimentato le voci. L’ex tronista nell’ultima settimana ha pubblicato una serie di foto e video sul suo profilo Instagram, correlate da didascalie che lasciano ...

pfmajorino : Ma se #Meloni è così tanto dalla parte delle donne perchè ha fatto votare contro, al Parlamento europeo, la risol… - AndreaOrlandosp : Ricordare: 79 anni fa il Re tradì l’Italia con una fuga ingloriosa dalla guerra. Il riscatto della Patria fu il fru… - ilriformista : “Per le donne avere #Meloni come premier non è una buona notizia. Ha votato contro la parità salariale tra uomini e… - Rob15112862 : @marcopalears @jacopocoghe Gli farà vedere delle repliche di Drive In, dove tutti hanno il ruolo che gli spetta. Do… - lorisjoshs2 : @marioadinolfi Bravo Mario Adinolfi. Anche io ho dovuto subire il divorzio. Anche io ho dovuto accettare che la mia… -