Tiago Pinto |  «Abbiamo la possibilità di dimostrare che la Roma che vogliamo non è quella vista a Udine»

(Di giovedì 8 settembre 2022) Il general manager della, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della gara di Europa League contro il Ludogorets. “Tirana è stato un momento importante per tutti noi, ma ormai è passato. Oggi la partita comincia 0-0 e loro non hanno paura di noi perchévinto a Tirana. Siamo felici di giocare l’Europa League, era un nostro obiettivo e oggi inizia un percorso in cuiandare il più lontano possibile. Però deve cominciare bene oggi”. Sulle rotazioni: “La rosa checostruito permette al mister anche questo: fare un po’ di rotazioni. Nessuno si deve sentire intoccabile: oggi è un’opportunità per loro, ma lo è anche per la squadra.ladiche la ...

OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di fine mercato di Tiago Pinto #ASRoma - DAZN_IT : Tiago Pinto questa volta ha esagerato... ?? #TimothéeChalamet #RomaMonza #DAZN - OfficialASRoma : ??? “Il progetto dei Friedkin è solido, vogliamo rendere la Roma sempre più competitiva” Le parole di Tiago Pinto i… - passetour : RT @VoceGiallorossa: ??? Le parole di Tiago Pinto prima di @Ludogorets1945-@OfficialASRoma #ASRoma #Vocegiallorossa #LudogoretsRoma #UEL… - Fantacalcio : Roma, Tiago Pinto: 'Oggi un'opportunità per la rosa, costruita per le rotazioni' -

Commenta per primo Nel prepartita di Ludogorets - Roma il direttore sportivo dei giallorossiha presentato così la gara parlando anche degli esuberi rimasti in rosa. L'EUROPA LEAGUE - 'Tirana e la Conference sono stati un momento importante, ma ormai è il passato. Loro non hanno ...è già al lavoro per il rinnovo: " Resterà alla Roma tanti anni perchè è un grande giocatore e un grande professionista . Con la mentalità giusta" . Una investitura senza perplessità. La ...Il General Manager ha parlato prima del debutto giallorosso in Europa League: "Quello che abbiamo conquistato nel passato non c'entra nulla, la partita comincia 0-0" ...Le parole del general manager giallorosso a pochi minuti dal match contro il Ludogorets: "Coric e Bianda restano a Roma Alcuni preferiscono mantenere i soldi del contratto piuttosto che accettare una ...