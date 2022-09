Simeone emoziona ancora: “Ho realizzato il mio sogno. Devo ringraziare i tifosi del Napoli” (Di giovedì 8 settembre 2022) Dei 4 gol siglati nella prima notte di Champions dagli uomini di Luciano Spalletti, quello che più rimarrà impresso nel cuore e nelle menti dei tifosi napoletani che erano al Maradona e quelli che erano davanti alla tv è sicuramente il gol del Cholito Simeone, simbolo di rivalsa, voglia e determinazione tipica degli argentini, che si sa qui da queste parti hanno una marcia in più… Il tutto rappresentato alla grande dalla commovente storia del suo tatuaggio sul polso, una notte da sogno per l’ex Verona! FOTO: Getty – Simeone esordio Champions LeagueIl Cholito in lacrime, è stato protagonista di un’intervista toccante ai microfoni di Amazon Prime Video, nella quale ha esternato tutta l’emozione del momento. Inoltre, tramite un post su Instagram ha raccontato le emozioni a caldo del suo primo gol nella competizione ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 settembre 2022) Dei 4 gol siglati nella prima notte di Champions dagli uomini di Luciano Spalletti, quello che più rimarrà impresso nel cuore e nelle menti deinapoletani che erano al Maradona e quelli che erano davanti alla tv è sicuramente il gol del Cholito, simbolo di rivalsa, voglia e determinazione tipica degli argentini, che si sa qui da queste parti hanno una marcia in più… Il tutto rappresentato alla grande dalla commovente storia del suo tatuaggio sul polso, una notte daper l’ex Verona! FOTO: Getty –esordio Champions LeagueIl Cholito in lacrime, è stato protagonista di un’intervista toccante ai microfoni di Amazon Prime Video, nella quale ha esternato tutta l’emozione del momento. Inoltre, tramite un post su Instagram ha raccontato le emozioni a caldo del suo primo gol nella competizione ...

