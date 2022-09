Roma sconfitta anche in Europa League, Mourinho si lamenta: “Tutto va contro di noi” (Di giovedì 8 settembre 2022) La Roma è caduta bruscamente nella prima giornata di Europa League, registrando una sconfitta per 2-1 in Bulgaria, sul campo del Ludogorets. Un risultato negativo che fa aumentare la preoccupazione in casa Roma, unendosi infatti alla brutta sconfitta rimediata nell’ultimo turno di Serie A contro l’Udinese. L’allenatore dei giallorossi, José Mourinho, ha parlato così a fine partita: “Risultato bugiardo? Non voglio dire che abbiamo fatto una partita fantastica perché non è vero ma mi sembra più che sufficiente per non perdere, prima del loro gol le abbiamo avute noi le opportunità. Sembra che in queste ultime due partite Tutto va contro di noi, menomale che mancano cinque partite. La prossima settimana faremo i ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 settembre 2022) Laè caduta bruscamente nella prima giornata di, registrando unaper 2-1 in Bulgaria, sul campo del Ludogorets. Un risultato negativo che fa aumentare la preoccupazione in casa, unendosi infatti alla bruttarimediata nell’ultimo turno di Serie Al’Udinese. L’allenatore dei giallorossi, José, ha parlato così a fine partita: “Risultato bugiardo? Non voglio dire che abbiamo fatto una partita fantastica perché non è vero ma mi sembra più che sufficiente per non perdere, prima del loro gol le abbiamo avute noi le opportunità. Sembra che in queste ultime due partitevadi noi, menomale che mancano cinque partite. La prossima settimana faremo i ...

gippu1 : In Europa League #Roma sconfitta per la seconda volta nella sua storia a Razgrad dopo la battaglia di Abrittus comb… - UEFAcom_it : Sconfitta per la Roma all'esordio stagionale in #UEL. - DiMarzio : #UEL I Le parole di José #Mourinho dopo la sconfitta della #ASRoma contro il #Ludogorets - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Mourinho: 'Non meritavamo la sconfitta, ora guardiamo avanti' - napolimagazine : ROMA - Mourinho: 'Non meritavamo la sconfitta, ora guardiamo avanti' -